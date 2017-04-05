نادي جديد يشعل صراع علي معلول

علي معلول يشعل حرب تونسية

انضم نادي جديد إلى سباق الأندية الراغبة في الحصول على خدمات الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل نادي الإفريقي التونسي في الصراع على التعاقد مع مدافع النادي الأهلي علي معلول في الموسم المقبل.

وترغب إدارة الإفريقي بقوة في ضم علي معلول عقب نهاية الموسم الجاري، وإعادة اللاعب من جديد للعب في الدوري التونسي.

الإفريقي ينافس الترجي على ضم معلول

ويتنافس الإفريقي مع مواطنه الترجي على الظفر بخدمات الظهير الأيسر لمنتخب نسور قرطاج وضمه من الأهلي.

وكانت إدارة الأهلي قد حددت شرطاً بالحصول على 3 مليون دولار من أجل الموافقة على بيع علي معلول في الصيف.