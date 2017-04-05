تعرف على حقيقة انسحاب الزمالك من الدوري مجدداً

هل انسحب الزمالك من الدوري؟

خرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتصريحات مكررة عقب هزيمة فريقه من الشرقية اليوم بالحديث عن الإنسحاب من البطولة.

وأكد مصدر في الزمالك أن مجلس إدارة النادي لم ينسحب من الدوري بشكل رسمي مثلما تردد، وأن تصريحات مرتضى منصور عفوية وانفعالية بسبب الهزيمة.

الزمالك لم ينسحب من الدوري

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماع من أجل مناقشة المؤامرة التي يتعرض لها النادي، بعد الهزيمة الثانية له على التوالي أمام الشرقية عقب هزيمة المقاصة.

وكان الزمالك قد سقط في فخ الخسارة أمام نظيره الشرقية بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 بالدوري.