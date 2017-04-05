ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ليجانيس وريال مدريد

ريال مدريد يستعيد صدارة الليجا من برشلونة

استعاد فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني من غريمه التقليدي برشلونة، بعد فوزه الكبير اليوم الأربعاء على حساب ليجانيس.

وحقق ريال مدريد فوزاً كبيراً على حساب نظيره ليجانيس بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة الجولة الـ30 من الليجا.

موراتا يقود ريال مدريد للفوز على ليجانيس

وتقدم ريال مدريد بلاثة اهداف متتالية عبر خاميس رودريجيز وموراتا “هدفين” في الدقائق 15 و 18 و 23، قبل أن يعد ليجانيس للمباراة ويحرز هدفين في الدقيقتين 32 و 35 عبر أبيليت وروتشا نيفيس، لينتيه الشوط الأول بتقدم الريال 3 – 2.

وفي الشوط الثاني، واصل موراتا تألقه ونجح في إحراز الهدف الثالث له والرابع للفريق الملكي في الدقيقة 48، لينتهي اللقاء بفوز الريال 4 – 2 .

وبتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده لـ71 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف, بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 27 نقطة في المركز الـ17.