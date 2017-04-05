مشاهدة بث مباشر مباراة ليجانيس وريال مدريد اليوم الأربعاء 5 – 4 – 2017 بالدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ليجانيس وريال مدريد بث مباشر

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره ليجانيس في في مباراة الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وتنطلق مباراة ليجانيس وريال مدريد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

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ويدخل ريال مدريد مباراة الليلة وهو متربعاً على عرش ترتيب الليجا الإسباني بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة .

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 68 نقطة، ف يحين يحتل فريق ليجانيس المركز الـ17 برصيد 27 نقطة.

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ويفتقد ريال مدريد في مباراة الليلة لخدمات ثلاثة من نجوم وهم، البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل والألماني تونس كروس، حيث استبعدهم زيدان من أجل إراحتهم لمباراة الديربي.

مشاهدة مباراة ليجانيس وريال مدريد

من المقرر أن تنقل مباراة ليجانيس وريال مدريد عبر قناة بي إن سبورت والمقررة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.