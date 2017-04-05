الزمالك ينسحب من الدوري مجدداً

مرتضى منصور يجدد قرار الانسحاب من الدوري

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الإنسحاب من بطولة الدوري الممتاز من جديد، بعد الهزيمة في مباراةالشرقية اليوم الأربعاء بالدوري.

وكان الزمالك قد سقط في فخ الخسارة أمام الشرقية بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 بالدوري الممتاز.

مرتضى: الزمالك يتعرض لمؤامرة لخسارة البطولات

وجدد مرتضى منصور قراره السابق الإنسحاب من بطولة الدوري الممتاز، بسبب هدف الشرقية الذي جاء من تسلل واضح.

وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن الزمالك يتعرض لمؤامرة كبيرة من أجل خسارة بطولة الدوري.