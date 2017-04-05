التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي

تنطلق بعد قليل قمة نارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزي فى قمة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كونتي يعلن تشكيلة تشبلسي لمباراة السيتي

وأعلن كونتي مدرب تشيلسي عن تشكيلة فريقه لمباراة اليوم والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ديفيد لويز – كاهيل – سيزار أزبيليكويتا – كورت زوما.

الوسط: كانتى – فابريجاس – ألونسو.

الهجوم: بيدرو – دييجو كوستا – هازارد.

جوارديولا يعلن تشكيلة السيتي لمباراة تشيلسي

في حين، كشف جوارديولا عن تشكيلة السيتي والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: كاباييرو.

خط الدفاع: كليتشى – ستونز – كومبانى.

خط الوسط: فيرناندينيو – ديلف – سانى – ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: دى بروين – نافاس – أجويرو.