التشكيل الرسمي لقمة نابولي ويوفنتوس

قمة نارية بين نابولي ويوفنتوس

تنطلق بعد قليل قمة نارية بين نابولي ويوفنتوس في إياب الدور نصف النهائي ضمن منافسات بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة نابولي صاحب الأرض كالتالي

تشكيلة مباراة نابولي ويوفنتوس

حراسة المرمى: رينا.

الدفاع: هيساى، كيركيش، كوليبالى، غولام.

الوسط: زيلينك، دياوارا، هامسيك.

الهجوم: ميليك، كايخون، انسينى

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بينما جاءت تشكيلة يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: نيتو.

الدفاع: ألفيس، بونوتشى، بن عطية، ساندرو.

الوسط: رينكون، خضيرة، كوادرادو، ستورارو.

الهجوم: ديبالا، هيجواين.