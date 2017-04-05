النني أساسياً مع أرسنال أمام ويستهام يونايتد

فينجر يعلن تشكيلة أرسنال لمواجهة ويستهام

أعلن الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي عن التشكيلة الرسمية لفريقه التي ستواجه ويستهام يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وعاد الفرعون المصري محمد النني لتشكيلة الفريق اللندني بعد غيابه عن المباريات الماضية.

ويلباك يقود أرسنال أمام ويستهام

وجاءت التشكيلة على النحو التالي.

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: بيليرين ، موستافي ، جابريل ، مونريال.

خط الوسط: محمد النني ، تشاكا ، والكوت.

خط الهجوم: اوزيل، أليكسيس سانشيز ،يلبيك