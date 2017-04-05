ملخص ونتيجة ومشاهدة نابولي ويوفنتوس

يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا

تأهل فريق يوفنتوس الإيطالي إلى المباراة النهائية لكأس إيطاليا على حساب غريمه نابولي اليوم الأربعاء.

وسقط يوفنتوس في فخ الخسارة أمام نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا .

وتقدم يوفنتوس بالهدف الأول عن طريق جونزالو هيجواين في الدقيقة 32، ثم أدرك نابولي التعادل عبر هامسيك في الدقيقة 53،

ثم عاد يوفنتوس للتقدم من جديد في الدقيقة 59 عبر هيجواين، ثم أدرك ميرتينز في الدقيقة 61، قبل أن يخطف نابولي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 67، لينتهي اللقاء بفوز نابولي 3 – 2.

يوفنتوس يضرب موعداً مع لاتسيو نهائي كأس إيطاليا

ورعم خسارته، إلا أن يوفنتوس تأهل للمباراة النهائية بفضل مجموع المباراتين 5 – 4، بفضل فوزه في الذهاب بنتيجة 3 – 1 .

وضرب يوفنتوس موعداً في المباراة النهائية مع لاتسيو والذي تأهل هو الأخر على حساب نظيره روما.