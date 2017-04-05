مشاهدة بث مباشر مباراة نابولي ويوفنتوس اليوم الأربعاء 5 – 4 – 2017

مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس بث مباشر

يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره نابولي في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا على ملعب السان باولو.

وتنطلق مباراة نابولي ويوفنتوس في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

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ويدخل يوفنتوس مباراة الليلة وهو مدعوماً بانتصارته في مباراة الذهاب على ملعب يوفنتوس أرينا، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بهدف للتأهل للمباراة النهائية.

وكانت مباراة الذهاب في ملعب يوفنتوس، قد انتهت بفوز اليوفي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ويعول ماسيمليانو أليجري على قوته الضاربة وثنائي خط الهجوم المرعب، الأرجنتينيان باولو ديبالا وجونزالو هيجواين، إضافة للكرواتي ماندزوكيتش لضرب دفاعات فريق نابولي.

ويسعى فريق السيدة العجوز لحصد بطاقة التأهل للمباراة النهائية، حيث يسعى الفريق لحصد لقب الكأس، ليقترب من الثنائية مع تصدره بطولة الدوري.

مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس

من المقرر أن تنقل مباراة نابولي ويوفنتوس عبر قناة بي إن سبورت والمقررة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

