البدري يتلقى دعوة من الزمالك

دعوة من الزمالك لحسام البدري المدير الفني للأهلي

تلقى حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي دعوة من إدارة الزمالك للحضور لمقر القلعة البيضاء يوم الجمعة القادم.

ويقيم نادي الزمالك احتفالية في مقر القلعة البيضاء من اجل افتتاح عدد من المنشآت في مقر النادي بميت عقبة.

ووجهت إدارة نادي الزمالك الدعوة لحسام البدري المدير الفني للأهلي من أجل التواجد في الاحتفالية التي تقيمها القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يحضر الافتتاح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري بحسب ما أكده مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يشهد إقامة عدد كبير من المنشآت في الفترة الحالية، وهو ما تحدث عنه مسؤولي النادي مؤخراً.