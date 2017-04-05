ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أرسنال وويستهام يونايتد

أرسنال يحقق فوز كبير على ويستهام يونايتد

حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزاً كبيراً على حساب نظيره ويستهام يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة الـ31 بالدوري الإنجليزي.

وسيطرت نتيجة التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول بين أرسنال وويستهام يونايتد، حيث فشل كلا الفريقني في زيارة شباك الأخر.

وفي الشوط الثاني، كشر أرسنال عن أنيابه وأحرز ثلاثة أهداف بتوقيع كل من، أوزيل ووالكوت وجيرو في الدقائق 58 و 68 و 83، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال 3 – 0.

أرسنال يستعيد المركز الخامس من مانشستر يونايتد

وبتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده لـ54 نقطة ليستعيد المركز الخامس من مانشستر يونايتد، بينما تجمد رصيد ويستههام عند 33 نقطة في المركز الـ15.