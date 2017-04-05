مشاهدة بث مباشر مباراة ارسنال ووستهام 5-4-2017

مشاهدة مباراة ارسنال ووستهام بث مباشر

يخوض نادي أرسنال مباراة قوية في ديربي لندن عندما يلتقي مع فريق وستهام يونايتد مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ووستهام في تمام الثامنة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة – التاسعة و45 دقيقة بتوقيت السعودية- في الدوري الإنجليزي.

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ويحتل أرسنال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، حيث يرغب الفريق في التقدم بجدول الترتيب لضمان مقعداً في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

أما وستهام فلم ينجح في حصد سوى 33 نقطة في المباريات الماضية ليحتل المرتبة 15 التي تجعله مهدداً بالاقتراب من منطقة الهبوط في الفترة المقبلة.

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يعاني أرسنال في الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه الفرنسي أرسين فينجر، مما أدى إلى خسارة الفريق لعدد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي.

وكان أرسنال قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ بنتيجة عشرة أهداف لهدفين في مجموع المبارتين، وهو ما ادى لحالة سخط من الجماهير تجاه أرسين فينجر.

مشاهدة مباراة ارسنال ووستهام

من المقرر أن تنقل مباراة ارسنال ووستهام عبر قناة بي إن سبورت أتش دي 2 والتي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط.