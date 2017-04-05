ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

تشيلسي يحسم قمة السيتي

حسم فريق تشيلسي الإنجليزي مباراة القمة أمام مانشستر سيتي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الـ31 بالدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

وتقدم تشيلسي بالهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق البلجيكي إيدين هازارد، ثم أدرك سيرجيو أجويرو التعادل في الدقيقة 26، ثم خطف هازارد هدف الفوز للبلوز في الدقيقة 35، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي 2 – 1 .

وشهدت المباراة إهدار الجناح البلجيكي إيدين لضربة جزاء في الدقيقة 35، إلا أن تابع الكرة في الشباك احرز منها الهدف الثاني.

تشيلسي يحافظ على صدارة البريميرليج

وبتلك النتيجة، رفع تشيلسي رصيده لـ72 نقطة في صدارة البريميرليج، في حين تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 58 في المركز الرابع.