مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي 5-4-2017

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر

يدخل نادي تشيلسي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة قوية وصعبة أمام مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة 31 من المسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مساء اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة مساءً بتوقيت السعودية-.

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يتربع تشيلسي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة، بفارق سبع نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثاني في الترتيب.

أما مانشستر سيتي فيتواجد في المركز الرابع بالترتيب بعدما حصد 58 نقطة في المباريات السابقة، بفارق نقطة خلف ليفربول محتل المركز الثالث.

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يقدم تشيلسي موسماً مبهراً في الفترة الحالية تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي، حيث يقترب الفريق من حصد اللقب من جديد بعد أعوام من الغياب.

أما مانشستر سيتي فعانى مؤخراً في البريميرليج تحت قيادة بيب جوارديولا، حيث بات الفريق مهدداً بعدم القدرة على المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

من المقرر أن تنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي عبر قناة بي إن سبورت أتش دي 1 والتي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط.