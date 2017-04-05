مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت

البدري يعلن عن قائمة مفاجئة للأهلي في مواجهة بتروجيت

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة بتروجيت في المباراة التي تقام مساء غداً الخميس في الدوري المصري.

وشهدت قائمة الأهلي مفاجآت بالجملة، حيث قرر البدري استبعاد كلاً من علي معلول، صالح جمعة، عماد متعب وعمرو بركات من المواجهة.

كما استبعد البدري كلاً من مسعد عوض، باسم علي، محمد نجيب، أحمد حمدي، كريم نيدفيد وجونيور أجايي من القائمة أيضاً.

وأعلن البدري عن ضم 21 لاعباً للقائمة بينهم ثنائي هجومي مكون من عمرو جمال وسليماني كوليبالي فقط استعداداً للقاء.

وضمت قائمة الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: شريف اكرامى واحمد عادل عبدالمنعم ومحمد الشناوى.

خط الدفاع: سعد سمير ورامي ربيعة وأحمد حجازي وصبري رحيل ومحمد هاني وأحمد فتحى وحسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وميدو جابر ومؤمن زكريا ووليد سليمان وأكرم توفيق وأحمد حمودي وعبد الله السعيد وحسام غالي.

خط الهجوم: عمرو جمال وسليماني كوليبالي.