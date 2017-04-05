اخبار الاهلى

إصابة خفيفة لكوليبالي في مران الأهلي

كتب أحمد إبراهيم
- 5 أبريل، 2017 5:25 م
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سليماني كوليباليسليماني كوليبالي

تدريب للضربات الثابتة في تدريب الأهلي لمواجهة بتروجيت

خاض لاعبو النادي الأهلي تدريباتهم على ملعب مختار التتش من أجل الاستعداد لملاقاة بتروجيت في إطار مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

وسيلتقي الأهلي مع بتروجيت مساء غداً الخميس في إطار مباريات الجولة 23 من الدوري المصري على ملعب السلام.

وتعرض الإيفواري سليماني كوليبالي لإصابة طفيفة في مران الاهلي بعد كرة مشتركة بينه وبين أحمد حجازي خلال التدريب.

وعاد كوليبالي للمشاركة في تدريب الأهلي بعدما تلقى العلاج من جانب خالد محمود طبيب الفريق، ليصبح جاهزاً للمشاركة في المباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الاهلي تدريباً على الكرات الثابتة، حيث شارك خلاله الخماسي مؤمن زكريا، أحمد حمودي، وليد سليمان، علي معلول وعبد الله السعيد.

وأخفى حسام البدري المدير الفني للأهلي ملامح تشكيل الفريق خلال تقسيمة المران، حيث تعمد خلط اللاعبين بين الفريقين في المران.

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