صحيفة إنجليزية تفجر المفاجأة.. 4 من كبار إنجلترا يتابعون رمضان صبحي

تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مهتمون برمضان صبحي

أكدت تقارير إعلامية إنجليزية على وجود متابعة من عدد من الأندية المتواجدة في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” للاعب المصري رمضان صبحي.

ويلعب رمضان صبحي في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي بعدما انتقل إليه من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ليقدم أداء مميز مع الفريق الجديد بالبريميرليج.

وأكدت صحيفة بليتشر سبورت الإنجليزية على وجود متابعة من أندية تشيلسي، ليفربول، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لرمضان صبحي.

وأضافت الصحيفة أن الرباعي الإنجليزي أبدى اهتماماً برمضان صبحي من أجل متابعته على المدى الطويل تمهيداً للتفاوض حول ضمه مستقبلاً.

واختتمت الصحيفة أن رمضان صبحي ووكيله برغبان في البقاء مع ستوك سيتي لفترة أطول من أجل الحصول على النضج المطلوب قبل الانتقال لواحد من كبار إنجلترا.