فيديو .. لاعب الداخلية يرفض الاعتذار لإبراهيم نور الدين رغم تدخل الوسطاء

الاحد 2017/03/19
الدوري المصري
بتروجت Vs الاهلي
مقالات كبار الكتاب
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إكرامي: استبعادي من المنتخب؟ لم أخطأ من الأساسأحمد إبراهيم 19 فبراير، 2017 11:14 ص
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خالد الإتربي يكتب : عودة الحضري للأهلي !وليد موافى 4 فبراير، 2017 12:48 م
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أحمد سمير يكتب : بين الفتي والحب والكره يقع الانتماءوليد موافى 23 يناير، 2017 11:57 ص
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خالد الإتربي يكتب : فضايح يا معالي الوزيرomar 30 ديسمبر، 2016 11:44 م
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أحمد سمير يكتب : هل قراءة المنافس وحدها تجلب الفوز ؟وليد موافى 28 ديسمبر، 2016 4:30 م
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