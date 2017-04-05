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ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة برشلونة واشبيلية

كتب أحمد إبراهيم
- 5 أبريل، 2017 9:25 م
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برشلونة يحقق انتصار كبير على إشبيلية

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً كبيراً على حساب نظيره إشبيلية بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة الـ30 بالدوري الإسباني.

برشلونة يسحق إشبيلية بثلاثية

وتقدم برشلونة بالهدف الأول في الدقيقة 25 عبر لويس سواريز، ثم أضاف ليونيل ميسي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 28 و 33، لينتهي اللقائ بفوز البرسا 3 – 0.

وشهدت المباراة حالة طرد لفريق إشبيلية، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعبه فيكتور ماتشين بيريز في الدقيقة 91.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده لـ66 نقطة في الصدارة مؤقتاً، في انتظار نتيجة ريال مدريد وليجانيس، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 58 نقطة في المركز الرابع.

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