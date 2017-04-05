مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة واشبيلية 5-4-2017

مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر

يخوض نادي برشلونة مباراة قوية وهامة مساء اليوم الأربعاء عندما يلتقي مع فريق إشبيلية في إطار مباريات الجولة 30 من الدوري الأسباني “الليجا”.

ويلتقي برشلونة مع إشبيلية في المباراة التي ستنطلق في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة – الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية-.

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يدخل نادي برشلونة المباراة محتلاً للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 66 نقطة من 29 مباراة، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر بعدما خاض 28 لقاء فقط.

أما إشبيلية فيحتل المركز الرابع في المسابقة الأسبانية برصيد 58 نقطة، بعد أن كان منافساً قوياً لبرشلونة على المركز الثاني في الأسابيع الماضية.

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يرغب برشلونة في تحقيق الفوز على إشبيلية على الرغم من صعوبة المباراة، وذلك لاستمرار منافسته لريال مدريد على صدارة ترتيب المسابقة.

أما أشبيلية فيطمح لمفاجأة البارسا والفوز عليه من أجل إشعال البطولة الأسبانية من جديد والاقتراب من أتلتيكو مدريد الذي خطف المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية

من المقرر أن تنقل مباراة برشلونة وإشبيلية عبر قناة بي إن سبورت أتش دي 3 والتي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الأسباني في منطقة الشرق الأوسط.