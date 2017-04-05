التشكيل الرسمي للزمالك في مواجهة الشرقية

محمد صلاح يجري تعديلات بالجملة على تشكيل الزمالك

أعلن محمد صلاح المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه في مواجهة الشرقية التي تقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام.

وسيلتقي الزمالك مع الشرقية على ملعب السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر صلاح إجراء عدد من التعديلات على تشكيل الزمالك في المباراة، حيث أعاد محمود حمدي “الونش”، باسم مرسي، أحمد رفعت ومحمود دونجا للتشكيل الأساسي.

وسيتواجد ستانلي أوهاويتشي وإسلام جمال وأحمد الشناوي على مقاعد بدلاء الزمالك، فيما يغيب حسام باولو بسبب الإصابة.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بينما يقبع الشرقية في المؤخرة برصيد 11 نقطة.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

ويتكون تشكيل الزمالك من:

‎حراسة المرمى: محمود جنش.

‎خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وأسامة إبراهيم.

‎خط الوسط: طارق حامد ومحمود دونجا وأيمن حفني وأحمد رفعت ومصطفى فتحي.

‎ خط الهجوم: باسم مرسي.