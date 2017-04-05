ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الزمالك والشرقية

الزمالك يواصل عروضه السيئة أمام الشرقية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عروضه السيئة، بعدما تعرض لهزيمة جديدة أمام نظيره الشرقية في الدوري الممتاز.

وسقط الزمالك في فخ الخسارة أمام نظيره الشرقية بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 بالدوري.

وسيطرت نتيجة التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول بين الزمالك والشرقية، حيث فشل كلا الفريقين في زيارة شباك الأخر.

الشرقية يخطف الزمالك بهدف نظيف

وفي الشوط الثاني، خطف الشرقية هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة 50 عن طريق محمد عبد الحميد “ميدو”.

وبتلك النتيجة، رفع الشرقية رصيده لـ14 نقطة في المركز قبل الأخير، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 40 نقطة ليتراجع للمركز الرابع.