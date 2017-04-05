مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والشرقية 5-4-2017

مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر

يخوض نادي الزمالك مباراة قوية وهامة مساء اليوم الأربعاء عندما يلتقي مع فريق الشرقية في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع الشرقية على ملعب السلام في المباراة التي تنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة – السابعة مساءً بتوقيت السعودية-.

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يدخل الزمالك المباراة متواجداً في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، متساوياً مع فريقي المصري البورسعيدي وسموحة.

ويحتل الزمالك، المصري وسموحة المراكز من الثالث وحتى الخامس بعد فريقي الأهلي متصدر المسابقة منفرداً، ثم مصر المقاصة صاحب المركز الثاني.

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يطمح الزمالك لإيقاف نزيف نقاطه في الفترة الأخيرة والذي أدى إلى رحيل محمد حلمي المدير الفني السابق للفريق عن منصبه بقرار من مجلس إدارة النادي.

ويتولي محمد صلاح مهمة تدريب الزمالك في مواجهة الشرقية، في ظل وصول البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى القاهرة خلال الساعات الماضية.

مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية

من المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرقية عبر قنوات نايل سبورت، أون سبورت، ودي أم سي سبورتس، وهي القنوات الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري.