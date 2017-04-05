وفاة زوجة أحمد الشيخ لاعب الاتحاد السكندري

وفاة زوجة لاعب الاتحاد السكندري صباح الأربعاء

توفيت زوجة اللاعب أحمد الشيخ صانع ألعاب نادي الاتحاد السكندري صباح اليوم الأربعاء.

وحسب ما ورد عبر قناة دي أم سي سبورتس، فإن زوجة الشيخ توفيت صباح اليوم مما أدى إلى غيابه عن تدريبات فريقه.

ويستعد الاتحاد لملاقاة بتروجيت في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز منتصف شهر أبريل القادم.

وتغيب الشيخ عن تدريبات زعيم الثغر من أجل التواجد في عزاء زوجته التي وافتها المنية صباح الأربعاء.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة حتى مباريات الجولة الماضية.