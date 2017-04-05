إيناسيو يعترض على أوزان لاعبي الزمالك

المدرب البرتغالي الجديد يظهر أول اعتراض في الزمالك

اعترض البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك على اللياقة البدنية للاعبي الفريق بعد لقاءه الأخير معهم.

وألتقى إيناسيو مع لاعبي الزمالك مساء أمس الثلاثاء في جلسة تعارف حضرها مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وأظهر إيناسيو اعتراضاً على أوزان لاعبي الزمالك بعد لقاءه معهم، مشدداً على وجود أوزان زائدة لدى الكثير منهم.

وتسائل إيناسيو عن وجود مدرب أحمال في الزمالك خلال الفترة الأخيرة، حيث تفاجأ بوجود البرازيلي رودريجو.

وأبدى إيناسيو تعجباً من المستوى البدني للاعبي الزمالك، مطالباً بزيادة الأحمال البدنية للاعبين خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن إيناسيو سيتولى مهمة تدريب الزمالك بصورة رسمية بعد الانتهاء من مواجهة الشرقية المقبلة في الدوري المصري.