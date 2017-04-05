الأهلي يوجه تهديد صريح لاتحاد الكرة

الأهلي: لن نلتزم بلوائح اتحاد الكرة المتعارضة مع رعاتنا

أكد شيرين شمس الدين المدير التنفيذي للنادي الأهلي على أن إدارة ناديه لن تلتزم بأي قوانين أو لوائح يصدرها اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر وتتعارض مع رعاة فريقه.

وأشار شمس إلى أن النادي الأهلي أرسل خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة المصري حيث أوضح خلاله اعتراضه على لوائح مسابقة كأس مصر.

وأضاف شمس بأن النادي الأهلي لم يتلق أي خطاب من اتحاد الكرة للرد على اعتراض النادي الأهلي، مؤكداً على أن فريقه لن يتمكن من الألتزام باللوائح السابقة.

وأوضح شمس أن اتحاد الكرة أرسل لوائح المسابقة بعد انتهاء مباريات دور الـ16 من المسابقة، مشدداً على أنه كان بالأحرى أن ترسل مع بداية البطولة.

واختتم شمس حديثه بالتأكيد على أن النادي الأهلي لن يتمكن من الإلتزام بأي لوائح أو قوانين تتعارض مع حقوق رعاة القلعة الحمراء في البطولة المصرية.

وكان الأهلي قد تأهل لدور الثمانية من مسابقة كأس مصر ليلتقي مع وادي دجلة بعدما نجح في عبور فريق الداخلية في الدور الماضي.