عبد العزيز: مباريات الموسم المقبل بجماهير

زف المهندس حالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية باقترات عودتهم لمشاهدة المباريات مرة أخرى وذلك في الموسم المقبل.

وتقام مباريات الدوري والكأس في مصر بدون جماهير منذ مذبحة بورسعيد في فبراير من عام 2012 والتي راح ضحيتها 72 من جمهور النادي الأهلي ، ومذبحة الدفاع الجوي في الشهر ذاته من عام 2015 والتي راح ضحيتها 22 من جمهور نادي الزمالك.

وكشف عبد العزيز في تصريح له بأن هناك نية لدى الحكومة في إعادة الجماهير للمدرجات في الموسم المقبل مشيرا إلى أن إقامة مباريات الأندية الإفريقية بحضور الجماهير أمر جيد.

وأضاف عبد العزيز بأن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تجهيز تصورا للملاعب من أجل تسليمه لاتحاد الكرة.