صلاح يوجه تحذيرا شديدا للاعبي الزمالك قبل ساعات من مواجهة الشرقية

محمد صلاح يحذر لاعبي الزمالك من الاستهانة بفريق الشرقية

وجه محمد صلاح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحذيرا شديد اللهجة إلى لاعبيه قبل مواجهة اليوم أمام الشرقية.

ويلتقي الزمالك بنظيره الشرقية في تمام السادسة مساء اليوم على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وطلب صلاح من لاعبي عدم الاستهانة بالخصم والتركيز في المباراة من بدايتها إلى نهايتها مؤكدا على ضرورة تحقيق الفوز للعودة لسكة الانتصارات التي ضل عنها الفريق في المباراتين السابقتين.

كما طالب صلاح لاعبيه ببذل أقصى جهد في المباراة والظهور بشكل مميز خاصة وأن المدير الفني الجديد أوجوستو إيناسيو سيشاهد المباراة.