أخبار الأهلي اليوم.. متعب يدرس عقد جلسة مع طاهر لتحديد مصيره

جلسة متعب مع طاهر تحد مستقبله في الأهلي

يفكر عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في عقد جلسة مع المهندس محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء لتحديد مصيره إما بالبقاء أو الرحيل في نهاية الموسم.

وكان متعب قد تحدث في وسائل إعلامية عن رغبته في المشاركة مع الأهلي بصفة أساسية في الفترة المقبلة أو الرحيل.

وجدد متعب مع زميله حسام غالي لموسم واحد ليبقى في الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل.

ويدرس متعب عقد جلسة خاسة مع المهندس محمود طاهر عقب عودته من لندن لبحث مستقبه مع النادي في ظل تجاهل حسام البدري المدير الفني للفريق من الدفه به في المباريات.