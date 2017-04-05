اخبار الاهلى

أخبار الأهلي اليوم.. متعب يدرس عقد جلسة مع طاهر لتحديد مصيره

كتب ihfbib
- 5 أبريل، 2017 11:57 ص
20,213
عماد متعب

جلسة متعب مع طاهر تحد مستقبله في الأهلي

يفكر عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في عقد جلسة مع المهندس محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء لتحديد مصيره إما بالبقاء أو الرحيل في نهاية الموسم.

وكان متعب قد تحدث في وسائل إعلامية عن رغبته في المشاركة مع الأهلي بصفة أساسية في الفترة المقبلة أو الرحيل.

وجدد متعب مع زميله حسام غالي لموسم واحد ليبقى في الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل.

ويدرس متعب عقد جلسة خاسة مع المهندس محمود طاهر عقب عودته من لندن لبحث مستقبه مع النادي في ظل تجاهل حسام البدري المدير الفني للفريق من الدفه به في المباريات.

 

شارك برأيك !!