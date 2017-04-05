التشكيل المتوقع لموقعة برشلونة وإشبيلية في الليجا

MSN يقود الهجوم المتوقع لبرشلونة أمام إشبيلية

يترقب متابعي الليجا الإسبانية المواجهة القوية التي ستقام مساء اليوم بين برشلونة وضيفه إشبيلية في قمة مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويدخل برشلونة هذا اللقاء باحثا عن الفوز ولا سبيل غيره إذا ما أردا مواصلة الضغط على برشلونة ، فيما يطمح إشبيلية العودة لسكة الانتصارات التي غاب عنها منذ فترة ليست بالقصيرة.

ومن المنتظر أن يكون تشكيل برشلونة في هذه المباراة كالتالي :

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : روبيترو – بيكيه – أومتيتي – ألبا

خط الوسط : بوسكيتس – راكيتيتش – إنييستا

خط الهجوم : ميسي – سواريز – نيمار

يوفيتيتش يقود هجوم إشبيلية أمام برشلونة

أما التشكيل المتوقع لإشبيلية :

حراسة المرمى : ريكو

خط الدفاع : ماريانو – ميركادو – باريخا – إسكوادرو

خط الوسط : إيبورا – إينزونوي – سمير نصري – فيتولو – سرابيا

خط الهجوم : يوفيتيتش.