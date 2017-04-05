بالفيديو.. ميدو: أتوقع نجاح إيناسيو مع الزمالك

ميدو: إيناسيو سينجح مع الزمالك

توقع أحمد حسام ميدو المدير الفني لوادي دجلة نجاح البرتغالي أجوستو إيناسيو النجاح في مهمته مع الزمالك كمدير فني خلفا للمقال محمد حلمي.

وكان إيناسيو قد وصل إلى القاهرة مساء الاثنين للتوقيع على عقود توليه مهمة تدريب الفريق الأبيض خلفا لمحمد حلمي حيث زار المدرب البرتغالي النادي الأبيض أمس وعقد جلسة مع اللاعبين في حضور مرتضى منصور رئيس النادي.

وقال ميدو في تصريحات إذاعية ببرنامج “جوه الجون” والذي يذاع عبر أثير إذاعة “الشباب والرياضة” :”إيناسيو سينجح مع الزمالك ، واتمنى أن يكون الجميع داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء تعلم من أخطاؤه”.

وأضاف “إيناسيو مدرب له تاريخ ويملك الخبرة الكافية وأتمنى أن تكون بدايته جيدة مع الزمالك ويحقق الفوز في أول مباراة يقودها لأن المكسب سيضع ثقة الجميع فيه ، كما أتمنى أن يدعم مجلس الزمالك المدرب”.