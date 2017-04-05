ميدو يطالب رئيس وادي دجلة بالتعاقد مع عماد متعب

ميدو: متفق مع ماجد سامي على التعاقد مع متعب إذا كان متاحا

ألمح أحمد حسام ميدو المدير الفني لوادي دجلة رغبته في التعاقد مع عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وظهرت بوادر أزمة بين متعب والجهاز الفني للفريق الأحمر في الفترة الأخيرة بعد إعلان نيته الرحيل عن الأهلي في حالة عدم حصوله على فرصته الكاملة بالمشاركة في المباريات.

وخلال تصريحات إذاعية أثنى ميدو على متعب مؤكا بأنه أحد أفضل المهاجمين في الفترة الأخيرة بالكرة المصرية ويملك حس تهديفي عال جدا.

وأشار ميدو إلى أن متعب يجب أن يلعب الكثير من الدقائق في المباريات لكي يعود لما كان عليه سابقا.

وأضح ميدو بأنه طالب من رئيس وادي دجلة ماجد سامي بالتعاقد مع اللاعب في حالة أتيح له ذلك لأنه سيفيد الفريق كثيرا.