التشكيل المتوقع للزمالك أمام الشرقية

ستانلي وباسم مرسي يقودان هجوم الزمالك المتوقع أمام الشرقية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبار سهلا في السادسة من مساء اليوم وذلك عندما يواجه الشرقية في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويجخل الفريق الأبيض هذا اللقاء باحثا عن الفوز للعودة لسكة الانتصارات عقب خساراتين متتاليتن أمام مصر المقاصة وسموحة.

ويغيب عن الزمالك في هذا اللقاء العديد من لاعبيه وفي مقدمتهم حسام باولو ومعروف يوسف ومحمد إبراهيم.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : أسامة إبراهيم – علي جبر – محمود حمدي “الونش” – محمد ناصف

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العاطي “دونجا” – مصطفى فتحي – أيمن حفني

خط الهجوم : ستانلي – باسم مرسي.