بالفيديو.. ميدو يحسم الجدل حول توقيع مدافع وادي دجلة للأهلي

ميدو: محمود علاء لم يوقع للأهلي

حسم أحمد حسام ميدو المدير الفني لوادي دجلة الجدل حول توقيع محمود علاء مدافع الفريق الدجلاوي للنادي الأهلي بدءا من الموسم المقبل.

وكانت أنباء قوية قد ترددت في الساعات القليلة الماضية عن توصل محمود طاهر رئيس النادي الأهلي إلى اتفاق مع ماجد سامي رئيس وادي دجلة حول انتقال علاء للقلعة الحمراء والحصول على توقيع اللاعب.

وقال ميدو في تصريحات إذاعية ببرنامج “جوه الجون” والذي يذاع عبر أثير إذاعة “الشباب والرياضة” :”محمود لم يوقع إلى الأهلي ولو كان وقع لعلمت ، وكل هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة”.

وأضاف “لم نتفاوض مع الأهلي لضم متعب ونشعى لبناء فريق قوي لوادي دجلة في الموسم المقبل”.