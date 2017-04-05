بالفيديو.. أحمد الشيخ: شعرت بالجنون في الأهلي ومارتن يول السبب في رحيلي

الشيخ: مارتن يول جنني في الأهلي

أكد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار هذا الموسم لصفوف مصر المقاصة أنه شعر بالجنون في كثير من الأوقات الموسم الماضي خلال تواجده بالفريق الأحمر.

ولعب الشيخ موسما واحدا في الأهلي قبل أن ينتقل مطلع الموسم الحالي إلى صفوف مصر المقاصة على سبيل الإعارة.

وقال الشيخ خلال تواجده ببرنامج “الحريف” والذي يذاع عبر فضائية “دي إم سي” : “شعرت بالجنون في الأهلي وقت تدريب مارتن يول للفريق”.

وأضاف “كنت أؤدي بشكل جيد للغاية في التدريبات ، وفي مباراة روما مارتن يول احتفل بي بعد الهدف وفي المباراة الثانية خرجت من القائمة”.

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وتابع “أحضرت زملائي معي التدريبات في الأهلي حتى يشاهدونني ويبلغوني سواء كنت مقصر أم لا”.

وأتم حديثه “مارتن يول سبب رحيلي عن الأهلي بعدما أخبرني بأن فرصتي في اللعب صعبة والحمد لله اتخذت القرار الصائب بالعودة للمقاصة”.