بالفيديو.. أحمد الشيخ: دخول النادي الأهلي أسعد يوم في حياتي

الشيخ: دخول النادي الأهلي أسعد يوم في حياتي

قال أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن دخوله باب القلعة الحمراء هو أسعد يوم في حياته لان أي لاعب يتمنى اللعب للأندية الكبيرة والحمد لله شرفت بهذه اللحظة.

وانتقل الشيخ إلى الأهلي قادما من مصر المقاصة في صيف 2015 لكنه لم يتمكن من حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق الأحمر واضطر للرحيل في الصيف الماضي إلى المقاصة مجددا ولكن على سبيل الإعارة.

وقال الشيخ خلال تواجده ببرنامج “الحريف” والذي يذاع عبر فضائية “دي إم سي” : “لحظة دخول النادي الأهلي كانت الأسعد في حياتي لأن أي لاعب يتمنى الانضمام له”.

وأضاف “جيراني كانوا يتمنون رؤيتي في أحد الأندية الكبيرة والحمد لله تحقق لي ولهم ما أرادوا وأتمنى أن أكون واحدا من اللاعبين المهمين في النادي الموسم المقبل”.

ويحتل الشيخ صدارة هدافين الدوري الممتاز برصيد 13 هدف.