تقرير..هل تستمر لعنة مرتضى منصور تطارد مدربين البرتغال في الزمالك؟

إيناسيو مدرب برتغالي جديد يظهر في ميت عقبة

تعاقد نادي الزمالك مع مدرب برتغالي جديد يدعي أوجستو إيناسيو من أجل تدريب الفريق خلال باقي منافسات الموسم الحالي، خلفاً للمقال محمد حلمي.

ويواجه نادي الزمالك عدة أزمات خانقة خلال الأيام الماضية، كان أبرزها الهزيمة من المقاصة والإنسحاب من بطولة الدوري اعتراضاً على الظلم التحكيمي الذي تعرض له النادي في المباراة، قبل أن يتراجع الأبيض عن قراره ويعود لاستكمال المسابقة، ليصطدم بفريق سموحة في الجولة الماضية، ويخسر بهدفين نظيفين، ليشتعل بركان الغضب داخل مرتضى منصور رئيس النادي.

وقرر مرتضى منصور على الفور إقالة الجهاز الفني للفارس الأبيض بالكامل بقيادة محمد حلمي، معلناً نيته التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ومع تعثر المفاوضات مع الفرنسي ألان جريس، ظهر إسم المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو والذي وافق على الشروط المالية المعروضة من نادي الزمالك، ليتم حجز تذاكر الطيران له ويصل القاهرة بالأمس، كما اجتمع مع رئيس النادي مرتضى منصور اليوم.

وتشعر جماهير القلعة البيضاء بالخطر وتضع يدها على قلوبها من أفعال المدربين البرتغاليين في القلعة البيضاء مؤخراً في عهد مرتضى منصور.

هل يلحق إيناسيو بباتشيكو وفيريرا ؟

فقبل إيناسيو، أشرف على تدريب الزمالك اثنين من أبرز المدربين البرتغاليين، وهم جيمي باتشيكو وجوسفالدو فيريرا.

واصطدم باتشيكو وفيريرا بالرجل الأقوى في ميت عقبة، مرتضى منصور الذي يرفض مجرد ذكر نسب أي نجاح في الفريق إلى المدرب، وإنما يخرج علينا دائماً ليؤكد أنه من تعاقد مع هذا اللاعب ودفع الملايين لجلب هذا النجم، ناسباً أي نجاح لنفسه ولمجلس إدارته، مما يشعل الأجواء مع المدربين.

فاشتكى باتشيكو من تدخلات مرتضى في عمله وهجومه عليه في وسائل الإعلام، ليقرر الرحيل فجأة عن ميت عقبة، حيث غادر لتدريب فريق الشباب السعودي رغم ارتباطه بعقد مع نادي الزمالك.

وعلى نفس النهج، سار جوسفالدو فيريرا الذي واحداً من أفضل المدربين الذي عملوا في نادي الزمالك خلال السنوات الماضية، فرغم نجاحه في إنهاء سيطرة الأهلي على لقب بطولة الدوري والفوز بكأس مصر، إلا أن رئيس الزمالك واصل لعنته مع المدربين البرتغاليين.

فمع خسارة الزمالك للقب السوبر في الإمارات أمام الأهلي، خرج مرتضى منصور ليفتح النار على فيريرا ويتهمه بالتسبب في خسارة كأس السوبر ووضع تشكيل خاطئي، ليعلن عن تدخله في التشكيل منذ تلك اللحظة مع مقولته الشهيرة :” هتدخل واللي مشعجبه يشرب من الخرارة”

فتسببت تلك التصريحات المهينة في غضب العجوز البرتغالي، الذي استغل وجود عرض مغري من نادي السد القطري، ليرحل عن مصر ويترك مهمته مع الزمالك وينتقل للعمل في الدوري القطري مع الزعيم السداوي.

ومن المنتظر أن تثبت الأيام المقبلة، لعنة مرتضى منصور مع المدربين البرتغاليين، حال تكرار نفس سيناريو الهروب من جحيم ميت عقبة مع المدرب الحالي أوجستو إيناسيو.

وكان أول صدام بين إيناسيو ومرتضى منصور اليوم، حيث رفض المدرب البرتغالي تشكيل الجهاز المعاون له، رافضاً وجود مساعديين مصريين، حيث طلب مدرب مصري وحيد في الجهاز.

كما اشترط المدرب البرتغالي على النادي الأبيض أن يكون القرار الأول والأخير في الصفقات الجديدة للفريق في نهاية الموسم،

فهل يقبل مرتضى بشروط المدرب البرتغالي؟ أم يستمر في تطفيش المدربين البرتغاليين من ميت عقبة ؟