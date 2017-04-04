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ملخص لمسات محمد صلاح أمام لاتسيو

كتب وليد مجدي
- 4 أبريل، 2017 11:14 م
20,217
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محمد صلاح يتألق في مباراة لاتسيو

تألق الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي روما الإيطالي في مباراة ديربي العاصمة أمام الغريم التقليدي نادي لاتسيو في كأس إيطاليا.

وقاد محمد صلاح فريقه روما للفوز على لاتسيو بثلاثة اهداف مقابل هدفين في مباراة إياب الدور قبل النهائي بكأس إيطاليا.

وشارك محمد صلاح في التشكيلة الأساسية لفريق العاصمة، حيث نجح في إحراز هدفين من ثلاثية الجيلاروسي في شباك الجار والغريم التقليدي.

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ورغم هدفي صلاح، إلا أن روما ودع بطولة الكأس بسبب خسارته في مباراة الذهاب على ملعب لاتسيو بهدفين نظيفين.

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