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أول صدام بين إيناسيو ومرتضى منصور في الزمالك

كتب وليد مجدي
- 4 أبريل، 2017 10:14 م
20,217
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ظهور الخلاف الأول بين إيناسيو ورئيس الزمالك

ظهر أول صدام بين المدرب البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك مع رئيس النادي مرتضى منصور بسبب تشكيل الجهاز المعاون له.

ورفض البرتغالي إيناسي تعيين مساعديين مصريين له في الجهاز الفني، إلى جانب رفضه تواجد مدرب الأحمال البرازيلي رودريجو.

إيناسيو يرفض تشكيل الجهاز المعاون الجديد بالزمالك

وأبلغ إيناسيو إدارة الزمالك برفضه وجود مساعديين مصريين له، حيث أنه سيعمل معه مساعد أجنبي وأخر مدرباً للأحمال.

وطلب المدرب البرتغالي وجود مدرب مصري واحد فقط في الجهاز المعاون له في القلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور قد عين محمد صلاح مدرب عام وعلاء عبد الغني مدرب مساعد في جهاز الزمالك الجديد.

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