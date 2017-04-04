ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

إبراهيموفيتش ينقذ مانشستر يونايتد من فخ الهزيمة أمام إيفرتون

أنقذ المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه مانشستر يونايتد من السقوط في فخ الهزيمة أمام نظيره إيفرتون اليوم.

وخطف مانشستر يونايتد تعادل قاتل من أنياب إيفرتون بهدف لمثله في مباراة الجولة الـ31 بالدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وتقدم إيفرتون بالهدف الأول في الدقيقة 22 عبر لاعبه فيل جاجليكا، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيفرتون بهدف نظيف,

التعادل الإيجابي يحسم قمة مانشستر يونايتد وإيفرتون

وفي الشوط الثاني، خطف إبراهيموفيتش هدف التعادل لليونايتد في الدقيقة 94 من ضربة جزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل 1 – 1.

وبتلك النتيجة، رفع اليونايتد رصيده لـ54 نقطة في المركز الخامس، بينما يقبع إيفرتون في المركز السابع برصيد 51 نقطة.