مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون اليوم الثلاثاء 4 – 4 – 2017 بالدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر

يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره إيفرتون في قمة نارية في إطار منافسات الجولة الـ31 بالدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة بتوقيت السعودية.

بث مباشر يوتيوب مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم بشعار الفوز وتحقيق النقاط الثلاث والدخول بقوة في سباق رباعي المقدمة لحجز مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 53 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز السابع برصيد 50 نقطة.

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وأعلن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة إيفرتون، في مباراة الجولة الـ31 للدوري الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد.

وضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: يونج، بايلي، روخو، بليند

خط الوسط: كاريك، فيلايني، لينجارد، هيريرا

خط الهجوم: راشفورد، إبراهيموفيتش

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

من المقرر أن تنقل مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون عبر قناة بي إن سبورت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.