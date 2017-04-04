ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة روما ولاتسيو

روما يودع كأس إيطاليا

ودع فريق روما الإيطالي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، رغم فوزه على جاره وغريمه اللدود لاتسيو اليوم الثلاثاء .

وحقق روما فوز صعب على حساب لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة إياب الدور نصف النهائي ببطولة كأس إيطاليا.

وتقدم لاتسيو بالهدف الأول في الدقيقة 37 عبر لاعبه سافيتش، ثم أدرك ستيفان الشعراوي التعادل لروما في الجقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 – 1 .

محمد صلاح يقود روما للفوز على لاتسيو

وفي الشوط الثاني، عاد لاتسيو ليتقدم من جديد في الدقيقة 56 عبر لاعبه إيموبيلي، قبل أن يقلب المصري محمد صلاح الطاولة ويحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين 66 و 90، لينتهي اللقاء بفوز روما 3 – 2.

وتأهل لاتسيو للمباراة النهائي لكأس إيطاليا بمجموعة المباراتين 4 – 3 بعد فوزه ذهاباً 2 – 0 .