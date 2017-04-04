مشاهدة بث مباشر مباراة روما ولاتسيو اليوم الثلاثاء 4 – 4 – 2017 بكأس إيطاليا

مشاهدة مباراة روما ولاتسيو بث مباشر

يستضيف روما الإيطالي جاره وغريمه التقليدي لاتسيو في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم على ملعب الأوليمبيكو.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة روما ولاتسيو في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

بث مباشر يوتيوب مباراة روما ولاتسيو

ويدخل روما مباراة اليوم وهو في مهمة صعبة، حيث يحتا للفوز بفارق أكثر من هدفين من أجل خطف بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا.

وكان روما قد خسر مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب لاتسيو بهدفين نظيفين.

بث مباشر يلا شوت مباراة روما ولاتسيو

ويتواجد الفرعون المصري محمد صلاح أساسياً في تشكيلة فريق العاصمة روما، حيث يقود الهجوم إلى جوار دزيكو والشعراوي.

وأعلن لوتشياني سباليتي عن تشكيلة فريقه للمباراة والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: إيمرسون، خوان خيسوس، مانولاس، روديجار،

خط الوسط: ستروتمان، بارديس ، نانيجولان

خط الهجوم: محمد صلاح، الشعراوي، دزيكو،

مشاهدة مباراة روما ولاتسيو

من المقرر أن تنقل مباراة روما ولاتسيو عبر قناة بي إن سبورت بشكل حصري في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.