ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة بيرنلي وستوك سيتي

ستوك سيتي يسقط في فخ الهزيمة أمام بيرنلي

سقط فريق ستوك سيتي الإنجليزي في فخ الهزيمة امام نظيره بيرنلي بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ31 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطرت نتيجة التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول، حيث فشل كلا الفريقين في زيارة شباك الأخر طوال الـ45 دقيقة الأولى.

وفي الشوط الثاني، خطف بيرنلي هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة 58 عبر لاعبه جورج بويد، لينتهي اللقاء بفوز بيرنلي 1 – 0.

رمضان صبحي يشاهد هزيمة ستوكسيتي من على مقاعد البدلاء

وشاهد رمضان صبحي نجم ستوك سيتي هزيمة فيرقه من على مقاعد البدلاء، حيث لم يدفع به مارك هيوز في لقاء اليوم.

وبتلك النتيجة، رفع بيرنلي رصيده لـ35 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد ستوك سيتي عند 36 نقطة في المركز الـ11.