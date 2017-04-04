مشاهدة بث مباشر مباراة بيرنلي وستوك سيتي اليوم الثلاثاء 4 – 4 – 2017 بالدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة بيرنلي وستوك سيتي بث مباشر

يحل فريق ستوك سيتي الإنجليزي ضيفاً على حساب نظيره بيرنلي في إطار منافسات الجولة الواحدة والثلاثين ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيرنلي وستوك سيتي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

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ويدخل ستوك سيتي مباراة اليوم وهو يرغب في الفوز وتحقيق النقاط الثلاث وتعويض الهزيمة في الجولة السابقة أمام نظيره فريق ليستر سيتي.

ويتواجد الفرعون المصري رمضان صبحي نجم ستوك سيتي على دكة بدلاء فريقه، حيث فضل هيوز جلوسة احتياطياً رغم مشاركته أساسياً في المباريات الماضية.

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وأعلن مارك هيوز عن تشكيلة فريقه للمباراة والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: جرانت

خط الدفاع: شوو كروس، إندي، مينوسيا، ديوف

خط الوسط: كاميرون، آلين، أدم، بيتيريس

خط الهجوم: أرناتوفيتش، بيراهينو

مشاهدة مباراة بيرنلي وستوك سيتي

من المقرر أن تنقل مباراة بيرنلي وستوك سيتي عبر قناة بي إن سبورت بشكل حصري في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.