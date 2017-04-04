رمضان صبحي على دكة بدلاء ستوك سيتي أماما بيرنلي

مارك هيوز يعلن تشكيلة ستوك سيتي

أعلن مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي الإنجليزي عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره بيرنلي في إطار منافسات الجولة الـ 31 للدوري الإنجليزي.

وعاد الفرعون المصري رمضان صبحي لمقاعد بدلاء ستوك سيتي مرة أخرى، بعد مشاركته أساسياً لعدة مباريات متتالية، حيث فضل هيوز جلوسه إحتياطياً في لقاء اليوم.

التشكيلة الرسمية لستوك سيتي أمام بيرنلي

وجاءت تشكيلة ستوك سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جرانت

خط الدفاع: شووكروس، إندي، مينوسيا، ديوف

خط الوسط: كاميرون، آلين، أدم، بيتيريس

خط الهجوم: أرناتوفيتش، بيراهينو