الأهلي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع وادي دجلة

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع وادي دجلة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة عقد صفقة تبادلية مع نادي وادي دجلة طرفاها عماد متعب ومحمود علاء.

وتردد عدة أنباء مؤخراً عن انتقال عماد متعب لوادي دجلة مقابل انضمام محمود علاء للنادي الأهلي في نهاية الموسم.

الأهلي ينفي شائعات الصفقة التبادلية مع دجلة

وأكد “عبد الحفيظ” أن أنباء وجود صفقة تبادلية مع دجلة هي شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى عدم وجود نية لرحيل متعب.

وأوضح مدير الكرة أنه تم إنهاء أزمة عماد متعب مع الجهاز الفني التي اندلعت مؤخراً واللاعب مستمر في صفوف الفريق.

وشدد عبد الحفيظ على أن الفريق يركز حالياً على مبارياته ببطولة الدوري الممتاز من أجل ضمان حسم اللقب.