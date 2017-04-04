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عرض بـ75 مليون جنيه لشراء حقوق بث مباريات الأهلي

كتب وليد مجدي
- 4 أبريل، 2017 7:43 م
20,221
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عرض مغري للأهلي لشراء حقوق مباريات الأهلي

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر عرضاً مغرياً من أجل شراء حقوق بث مباريات الفريق في الموسم المقبل ببطولة الدوري.

وحصل النادي الأهلي على العرض الكبير بـ75 مليون جنيه للحصول على حقوق بث مبارياته بالدوري في الموسم الواحد، وهو ما يفوق العقد الحالي مع شركة بريزنتيشن.

ويرتبط الأهل بعقد مع بريزنتيشن ينتهي بنهاية الموسم الجاري، يحصل خلالها النادي على 45 مليون جنيه في الموسم الواحد.

عودة محمود طاهر تحسم عروض بيع حقوق مباريات الأهلي

وينتظر مسئولو الأهلي عودة محمود طاهر من إنجلترا من أجل دراسة العرض وحسم مصير حقوق بث مباريات الفريق الموسم القادم.

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