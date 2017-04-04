صراع شرس بين الأهلي والزمالك على نجم المقاصة

الزمالك يصارع الأهلي على ضم هشام محمد

دخل نادي الزمالك في صراع قوي مع الأهلي من أجل خطف هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقدم هشام محمد مستوى مميز مع الفريق الفيومي هذا الموسم مما جعله محل اهتمام حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر.

وانضم هشام مؤخرا لصفوف منتخب مصر للمحليين حيث لعب شارك في المباراة الودية أمام بنين والتي انتهت بفوز مصر بهدفين دون مقابل.

وكشف مصدر مقرب من نادي الزمالك أن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة دخل في مفاوضات مع اللاعب خلال الأيام الماضية لإقناعه بالانتقال للقلعة البيضاء.