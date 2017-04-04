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صراع شرس بين الأهلي والزمالك على نجم المقاصة

كتب علي نيوي
- 4 أبريل، 2017 6:46 م
20,206
أحمد الشيخ

الزمالك يصارع الأهلي على ضم هشام محمد

دخل نادي الزمالك في صراع قوي مع الأهلي من أجل خطف هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقدم هشام محمد مستوى مميز مع الفريق الفيومي هذا الموسم مما جعله محل اهتمام حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر.

وانضم هشام مؤخرا لصفوف منتخب مصر للمحليين حيث لعب شارك في المباراة الودية أمام بنين والتي انتهت بفوز مصر بهدفين دون مقابل.

وكشف مصدر مقرب من نادي الزمالك أن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة دخل في مفاوضات مع اللاعب خلال الأيام الماضية لإقناعه بالانتقال للقلعة البيضاء.

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